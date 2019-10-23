Политика Гончарук прокомментировал планы по децентрализации: подробности

2019-10-23 18:30 210

Премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Ассоциации городов Украины, в ходе, которого поднимался вопрос реформы децентрализации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что стороны участники совещания обсудили начало отопительного сезона в государстве, привлечение инвестиций в регионы и распределение субвенций, а Гончарук, в свою очередь, отметил важность сотрудничества центральных и местных властей.

«От эффективного сотрудничества правительства и местных органов власти зависит качество жизни украинцев. Для человека не имеет значения, из какого кармана будут профинансированы решения его проблем. Мы с вами в одной лодке и должны вместе решать проблемы людей. Реформа децентрализации точно будет продолжаться. И в ее рамках общины получат больше полномочий», - сказано в сообщении.

Вместе с этим, глава правительства заявил, что он рассказал мэрам городов о работе над созданием функциональной инфраструктурной сети по всей стране.

«Что такое функциональная сеть? Это образовательная сеть, медицинская, безопасность, юстиция. У нас в Программе действий правительства есть четкие стандарты, которые государство будет гарантировать украинцам – «скорая» имеет приезжать за 10 минут в городе, врач должен быть не далее 7 км в сельской местности, каждый ребенок должен ходить в детский сад и так далее. Мы собрали по министерствам информацию по объектам, относящимся к этим сетям, и нанесли ее на инфраструктурную карту. Сейчас на ней более 110 тыс. объектов по всей стране. На прошлой неделе мы направили карту в области, чтобы они добавили все инфраструктурные объекты, которых не хватает: в каком районе нужна школа, в котором садик, а в каком – больница», - отметил Алексей Гончарук.