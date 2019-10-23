Политика Владимир Зеленский дал обещание по Донбассу

2019-10-23 20:30 171

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что без переговоров нельзя решить вопрос с войной на Донбассе. Об этом он заявил в интервью "Сегодня".

"Все понимают, что никто не будет сдавать территории. Никто не хочет, чтобы у нас было Приднестровье. Пусть не обижаются наши молдавские коллеги, такой пример я привел, но – без дипломатии нельзя решить этот вопрос. Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без прекращения огня нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос", - заявил глава государства.

По его словам, такие вопросы решаются встречами на высшем уровне. В частности, переговорами в "нормандском формате".

"Разговорами дома, в средствах массовой информации, в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят люди на высшем уровне, когда говорит "Нормандская четверка". Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаясь, ни о чем не договариваясь, ничего не обсуждая, решить вопрос о прекращении войны – это абсурд. Как можно знать все условия? Чтобы знать все условия, нужно их обсуждать", - пояснил Владимир Зеленский.