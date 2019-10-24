Политика САП хочет увеличить залог за Гладковского в 10 раз

2019-10-24 17:30 168

 

Специализированная антикоррупционная прокуратура готовится обжаловать решение суда по делу бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

В частности в САП хотят попросить увеличить залог за Гладковского до 100 миллионов гривен, то есть почти в 10 раз.

Стоит отметить, что сторона обвинения просила об этом еще во время заседания суда, однако судьи решили, что сумма залога не должны быть больше суммы нанесенного ущерба государству.

Также сообщается, что САП уже подала апелляцию на данное решение.

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