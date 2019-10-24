Арахамия о полиграфе: Все хотят нас проверить

Глава фракции Слуга народа проходит проверку на полиграфе. Члены финансового комитета пройдут ее на следующей неделе.
Со следующей недели представители фракции Слуга народа из финансового комитета Верховной Рады пойдут на массовое прохождение полиграфа. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия перед прохождением теста на полиграфе в четверг, 24 октября.
"Нам уже сделали предложение Служба безопасности Украины, у них отличный отдел полиграфологов, в Министерстве обороны есть большой отдел полиграфологов, в НАБУ, практически все полиграфологи имеют сертификаты ЦРУ, все хотят нас проверить", - сказал Арахамия.
Он отметил, что хотел бы, чтобы комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики собрался и сам решил, какова будет логистика дальнейших действий.
Он также сообщил, что если надо будет, то он пройдет полиграф, и второй, и третий разы.