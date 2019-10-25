Политика Генсек НАТО Столтенберг сделает важное заявление в Верховной Раде

2019-10-25 13:41 87

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит в Верховной Раде в рамках визита Североатлантического совета в Украину.

Об этом рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня".

"У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня. Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также и заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", - отметил Кулеба.

Напомним, руководство НАТО посетит Киев и Одессу 30-31 октября. Также отмечалось, Представители Альянса планируют встретиться с депутатами, новым правительством и гражданским обществом.