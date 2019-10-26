Экономика США отменили торговые ограничения для ряда украинских товаров

2019-10-26 13:00 126

 

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении приостановки беспошлинного режима в отношении ряда товаров происхождением из Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Американский президент объясняет решение тем, что счел, что Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.

Решение вступает в силу через 5 дней после объявления, датированного 25 октября.

Напомним, действие беспошлинного режима для украинских товаров было приостановлено 22 декабря 2017 года. Тогда Трамп посчитал, что Украина недостаточно обеспечивала защиту интеллектуальной собственности.

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