Политика Зеленский подвел итоги поездки в Золотое

2019-10-27 11:00 330

 

Владимир Зеленский заявил, что "жители Золотого не на шутку обеспокоены" присутствием вооруженных добровольцев. Он также уверил, что "капитуляции не будет в любом случае".

Президент Владимир Зеленский подвел итоги поездки в Золотое на Донбассе, написав пост в Facebook в субботу, 26 октября.

Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток и ездил на передовую, а также встречался с учителями и врачами.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - утверждает президент.

Он подчеркнул, что о вооруженных добровольцах узнал у местных жителей.

"От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - написал Зеленский.

Президент заявил о готовности "и дальше говорить и искать взаимопонимание .Но одними разговорами войны не закончить".

"Мне важно было услышать украинский, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украины снова будет единой", - подытожил Зеленский.

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