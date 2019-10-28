Политика После встречи с Зеленскиим ветераны АТО покинули Золотое, но оружие не сдали

2019-10-28 09:15 1158

Замглавы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4.

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его", - заявил Троян, сообщает пресс-служба МВД

По его словам, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Катериновка, находится лишь группа волонтеров без оружия.

"В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена ​​Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - добавил он

Напомним, что 26 октября Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский отметил, что он президент Украины, ему 42-й год и он "не лох какой-то". 27 октября лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".