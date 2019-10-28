Политика Украинская делегация не вернется в ПАСЕ, решение окончательное, - Дмитрий Разумков

2019-10-28 11:42 168

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока нет никаких предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

По его словам , некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, несмотря на отсутствие санкций против России.

Есть и те представители разных стран, которые все равно предлагают вернуться украинской делегации. Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной... на сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было ", - заявил Разумков.

Украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Причиной стало возвращение РФ в сессионный зал. Позицию Украины поддержали Польша, Литва и Грузия.

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