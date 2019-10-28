Политика Тюрьма за кнопкодавство и моратирий на вырубку леса - какие проекты Рада рассмотрит на этой неделе

2019-10-28 12:43 102

На этой пленарной неделе парламент Украины рассмотрит во втором чтении законопроект об отделении деятельности по транспортировке газа и введение уголовной ответственности за кнопкодавство. Также запланированы законопроекты о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, мораторий на вырубку леса и неоднозначные изменения налоговой системы.

Как указано в плане работы Рады на 29 октября – 1 ноября, вторник, 29 октября народные депутаты начнут с включения в план работы сессии еще ряд вопросов. Потом рассмотрят законопроекты в первом чтении - в том числе о соцгарантиях отдельным участникам АТО; о личном голосовании нардепами и уголовной ответственности за кнопкодавство.

Снова в повестке дня ратификация соглашения с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA) - а также проекты изменений украинского законодательства в связи с этим.

План работы содержит ряд вопросов во втором чтении, в том числе переходные. Некоторые из них рекомендовано снять с рассмотрения, в частности "Купуй українське, плати українцям" фракции Радикальной партии из прошлого созыва.

Нардепы рассмотрят предложение создать Временную следственную комиссию (ВСК) Рады по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Среда 30 октября должна стать днем ратификаций. Парламент планирует ратифицировать соглашение с Малайзией об избежании двойного налогообложения, а также согласовать внесение изменений в подобные соглашения с Кипром и Великобританией. У нардепов будет возможность переименовать ряд населенных пунктов, в том числе город Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

В первом чтении рассмотрят законопроект об установлении моратория на сплошную вырубку лесов и зеленых насаждений. Намерены включить в повестку дня и рассмотреть законопроект, посвященный установлению дополнительных гарантий сохранения лесов. Во втором чтении - проект закона о введении запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах во второй половине дня.

Последний день октября - пленарный четверг 31 октября начнется с правительственного законопроекта противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Сразу после этого - скандальные проекты изменений в налоговую систему № 1209 и 1210 и альтернативные.

Также нардепы намерены рассмотреть правительственный законопроект об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин областей и АРК.

На рассмотрении - проект закона насчет недопущения повышения цен и тарифов на газ.

Во втором чтении будут голосовать за введение среднесрочного планирования содержания дорог; за изменения в госбюджет на 2019 год.

На четверг запланировано финальное голосование за законопроект о проведении анбандлинга газотранспортной системы.

В повторном первом чтении намерены рассмотреть законопроект о порядке лицензирования хоздеятельности. Намерены включить в повестку дня и принять решение относительно проекта изменений в закон "О рынке электрической энергии".

В пятницу 1 ноября пройдет традиционный Час вопросов к правительству. На этот день также запланирован законопроект “относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора”, а также насчет уменьшения количества пластиковых пакетов в гражданском обороте.