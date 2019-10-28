Экономика Перестать жить в кредит не получится: Украина сможет покрывать внешние долги только до весны

2019-10-29 14:47 405

Увы, перестать жить в кредит, о чем ранее говорили украинские чиновники, никак не получится. В Кабмине Гончарука уверяют, что в бюджете достаточно денег, чтобы выплачивать по долгам до весны, а остальные будут привлекать на рынках заимствований. Если переодолжить не удастся, страну ждет дефолт.

"Выплаты были высокими и в этом году. Такими же останутся в 2020 и 2021 годах. Это периоды являются пиковыми в вопросе выплат по внешним долгам. Но как видим, этот год Украина прошла без проблем. И сейчас имеются ресурсы для погашения обязательств до весны. Тем не менее, думаю, что внешние и внутренние рынки будут открыты для Украины, что поможет привлекать новые финансовые ресурсы и перекрывать выплаты по госдолгам. Сейчас во избежание проблем важно продолжать макроэкономическую политику в том же русле, как это осуществлялось последние годы", - признался замминистра развития экономики Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина.

Он отметил важность сохранения доверия инвесторов.

"И если при этом наша страна окажется успешна в реализации озвученных реформ, то ставки по внешним и внутренним долгам будут снижаться. Это позволит контролировать вопрос погашения госзаймов и их рефинансирования", - сказал он.

Ранее в Минфине сообщили, что в последнем квартале текущего года Украины должна выплатить 80 миллиардов гривен, а в первом следующего - 115 млрд.

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Экономика

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