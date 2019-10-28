Политика Без Зеленского и Разумкова. Через неделю в Слуге народа изберут нового лидера

2019-10-29 10:14 441

Как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, президентская политсила "Слуга народа" проведет партийный съезд и выберет нового лидера в конце первой недели ноября.

"Если я не ошибаюсь, съезд партии состоится 9 или 10 числа", - сказал он и добавил, что повестка дня съезда еще формируется.

"В том числе будет рассматриваться вопрос избрания нового главы партии. А также выборов в ОТГ", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете по вопросам финансов и налоговой политики.

По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство. В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.