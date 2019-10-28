Политика Меркель и Путин обсудили транзит газа Украиной

2019-10-28 18:30 273

 

Главы государств созвонились в день трехсторонней встречи по газу в Брюсселе, чтобы обменяться мнениями по будущему транзита.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 28 октября, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о продолжении транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин обсудил с Меркель договоренности, достигнутые на его встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по сирийскому урегулированию.

"По обоюдной оценке, выполнение положений принятого Россией и Турцией меморандума послужит стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии, а также продвижению межсирийского политического процесса, в том числе в контексте начала работы Конституционного комитета, намеченного на 30 октября в Женеве", - добавили в Кремле.

Отметим, в преддверии газовых переговоров исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что РФ требует для заключения контракта уступки, на которые Украина пойти не может.

Отметим, на позапрошлой неделе в Газпроме заявили, что продление контракта на транзит газа с Украиной будет единственным путем, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Еврокомиссии разочарованы газовыми переговорами с Украиной и РФ

2019-10-28 21:00 93

Заробитчане в 2019-м переведут в Украину сумму, равную четверти бюджета страны

2019-10-28 19:00 159

Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами

2019-10-28 18:00 234

Перестать жить в кредит не получится: Украина сможет покрывать внешние долги только до весны

2019-10-28 15:46 234

Еще новости в разделе "Политика"

Командующий ООС сообщил подробности разведения сил

2019-10-28 20:30 123

Разумков предупредил о последствиях проверки нардепов на полиграфе

2019-10-28 20:00 150

Меркель и Путин обсудили транзит газа Украиной

2019-10-28 18:30 273

Тюрьма за кнопкодавство и моратирий на вырубку леса - какие проекты Рада рассмотрит на этой неделе

2019-10-28 12:43 267
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Командующий ООС сообщил подробности разведения сил 2019-10-28 20:30 123
Разумков предупредил о последствиях проверки нардепов на полиграфе 2019-10-28 20:00 150
Меркель и Путин обсудили транзит газа Украиной 2019-10-28 18:30 273
Тюрьма за кнопкодавство и моратирий на вырубку леса - какие проекты Рада рассмотрит на этой неделе 2019-10-28 12:43 267

Лента

21:30 Украинцев косит опасная болезнь: попадают в больницы целыми семьями
21:00 В Еврокомиссии разочарованы газовыми переговорами с Украиной и РФ
20:30 Командующий ООС сообщил подробности разведения сил
20:00 Разумков предупредил о последствиях проверки нардепов на полиграфе
19:30 I`ll be back. На сайте президента Грузии появилось фото Саакашвили
19:10 Замом Одесского прокурора стал чиновник с криминальным душком
19:00 Заробитчане в 2019-м переведут в Украину сумму, равную четверти бюджета страны
18:30 Меркель и Путин обсудили транзит газа Украиной
18:25 ЗМІ розповіли, як Кудрявцев без освіти зміг очолити ДАБІ та створити там корупційну схему
18:00 Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами