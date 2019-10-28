Политика Командующий ООС сообщил подробности разведения сил

2019-10-28 20:30 123

Разведение должно состояться в 30 населенных пунктах

Командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко рассказал подробности разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам Кравченко, после успешного разведения сил и средств в районе населенных пунктов Золотое и Петровское должно начаться разведение еще на четырех участках вдоль всей линии соприкосновения. Всего командованием ООС определен перечень из 30 населенных пунктов, где должно состояться разграничение.

«Согласно договоренностям, которые были заключены 1 октября этого года в Минске, процесс отвода займет 30 суток. Из них на непосредственный отвод сил и средств дается трое суток. Сам процесс начнется тогда, когда в течение 7 суток сохраняется режим тишины. Я подчеркиваю, полной тишины, без единого выстрела на определенных участках для разведения, и подтверждение тишины представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - сказал Кравченко.

Командующий подчеркнул, что отвод личного состава, техники и разминирование территорий будет происходить после соблюдения режима прекращения огня и извещения ОБСЕ о готовности начать этот процесс.

«После соблюдения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК извещает СММ ОБСЕ о том, с какого рубежа, каков состав сил и средств будет отводиться и на какой рубеж они должны быть отведены. На следующие сутки украинская сторона извещает СММ ОБСЕ о том, что мы готовы начать разведение. На третьи сутки, после семидневного режима тишины, с двенадцати часов начинается перемещение личного состава и военной техники. Далее осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка», - отметил он.

Также Кравченко добавил, что во время разведения сил в так называемой «серой зоне» будут работать представители Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, а также социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.

По его словам, процесс отвода сил и средств Вооруженных сил Украины будут контролировать представители СММ ОБСЕ, контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществлять украинская сторона СЦКК.

Напомним, 27 октября МВД сообщило, что ветераны вывезли оружие из Золотого в сопровождении полиции. Позже добровольцы в Золотом заявили, что у них осталось оружие.