Политика Силовиков обязали допускать адвоката к клиенту на любой стадии расследования

2019-10-29 15:44 192

Сегодн Рада поддержала за основу законопроект № 2063 о доступе защитника к подозреваемому, обвиняемому или осужденному. За проголосовали 332 нардепа.

Законопроект предоставляет возможность прямого доступа подозреваемого, обвиняемого или осужденного к защитнику в рабочие, выходные, праздничные и не рабочие дни.

Предполагается, что осужденный имеет право на правовую помощь и конфиденциальные консультации с адвокатом или другим законным представителем - в том числе если находится на лечении или в карцере. Аудио/видеозапись встречи, присутствие посторонних лиц возможна исключительно с письменного согласия осужденного и адвоката. Человек имеет право на неограниченные по времени и количеству встречи с защитником - в рабочие и праздничные дни в любое время с 7:00 до 20:00. Если о встрече просит адвокат, а подзащитный отказывается, их встречу все равно должны организовать, чтобы подзащитный лично и непосредственно сообщил адвокату о своей позиции - только тогда встреча прекращается.

Письменный отказ осужденного от встречи с адвокатом не считается основанием для отказа во встрече.

Согласно законопроекту, защитника должны надлежащим образом информировать об изменении правового, процессуального статуса подзащитного, изменении его места пребывания.

Кроме того, адвоката должны допускать к подзащитному на любой стадии уголовного судопроизводства, исполнения наказания.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Верховная Рада ввела для нардепов штрафы за кнопкодавство

2019-10-29 12:16 243

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на этой неделе - план работа парламента

2019-10-29 09:39 495

Генсек НАТО Столтенберг сделает важное заявление в Верховной Раде

2019-10-25 13:41 2991

Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий

2019-10-17 18:00 1329

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский придумал, где взять деньги на восстановление разрушенного войной Донбасса

2019-10-29 18:30 93

Дело Гандзюк - Аваков рассказал новые подробности

2019-10-29 18:00 111

В Японии официально прокомментировали платье Елены Зеленской

2019-10-29 17:30 147

Силовиков обязали допускать адвоката к клиенту на любой стадии расследования

2019-10-29 15:44 192
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский придумал, где взять деньги на восстановление разрушенного войной Донбасса 2019-10-29 18:30 93
Дело Гандзюк - Аваков рассказал новые подробности 2019-10-29 18:00 111
В Японии официально прокомментировали платье Елены Зеленской 2019-10-29 17:30 147
Силовиков обязали допускать адвоката к клиенту на любой стадии расследования 2019-10-29 15:44 192

Лента

19:00 Алиев рассказал, почему стал реже общаться с Милевским
18:30 Зеленский придумал, где взять деньги на восстановление разрушенного войной Донбасса
18:00 Дело Гандзюк - Аваков рассказал новые подробности
17:30 В Японии официально прокомментировали платье Елены Зеленской
17:00 В 2020 году украинские пенсионеры станут богаче: кому повезет
16:30 «Евробляхи» будут растаможивать по новой формуле
15:44 Силовиков обязали допускать адвоката к клиенту на любой стадии расследования
15:15 ГБР завело уголовное дело по факту возможной причастности полиции к угону красной Мазды
14:47 Перестать жить в кредит не получится: Украина сможет покрывать внешние долги только до весны
14:14 Названа реальная причина гибели экс-министра агрополитики Тараса Кутового