Политика Силовиков обязали допускать адвоката к клиенту на любой стадии расследования

2019-10-29 15:44 192

Сегодн Рада поддержала за основу законопроект № 2063 о доступе защитника к подозреваемому, обвиняемому или осужденному. За проголосовали 332 нардепа.

Законопроект предоставляет возможность прямого доступа подозреваемого, обвиняемого или осужденного к защитнику в рабочие, выходные, праздничные и не рабочие дни.

Предполагается, что осужденный имеет право на правовую помощь и конфиденциальные консультации с адвокатом или другим законным представителем - в том числе если находится на лечении или в карцере. Аудио/видеозапись встречи, присутствие посторонних лиц возможна исключительно с письменного согласия осужденного и адвоката. Человек имеет право на неограниченные по времени и количеству встречи с защитником - в рабочие и праздничные дни в любое время с 7:00 до 20:00. Если о встрече просит адвокат, а подзащитный отказывается, их встречу все равно должны организовать, чтобы подзащитный лично и непосредственно сообщил адвокату о своей позиции - только тогда встреча прекращается.

Письменный отказ осужденного от встречи с адвокатом не считается основанием для отказа во встрече.

Согласно законопроекту, защитника должны надлежащим образом информировать об изменении правового, процессуального статуса подзащитного, изменении его места пребывания.

Кроме того, адвоката должны допускать к подзащитному на любой стадии уголовного судопроизводства, исполнения наказания.