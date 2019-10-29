Политика Зеленский придумал, где взять деньги на восстановление разрушенного войной Донбасса

2019-10-29 18:30 87

 Во время заседания фракции политической партии "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский, недавно вернувшийся из поездки по территории Донбасса, предложил депутатам направить часть нераспределенных государственных субвенций на восстановление инфраструктуры Донбасса, заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Президент только вернулся с Востока, и у него была инициатива, которую он хотел обсудить с депутатами, а потом согласовать с Кабмином по поводу перенаправления части субвенций на социально-экономическое развитие наших восточных областей", – рассказал Корниенко.

Речь идет о субвенциях из государственного бюджета, которые не были выделены на другие проекты. Теперь Зеленский предлагает направить их на постройку дороги из населенного пункта Золотое, где планируется открыть новый КПВВ между Украиной и ОРДЛО, в Северодонецк.

"Там полностью разрушена дорога и то расстояние, которое преодолевается за полтора часа, на этом участке займёт 3-4 часа. Из-за этого в регионе проблемы с медициной и скорой помощью, поскольку больница расположена в Северодонецке. Именно поэтому президент и предложил отдать субвенции на соцэконом, которые ещё не были выделены на проекты, на строительство этой дороги", – отметил Корниенко. По его словам, фракция поддержала это предложение, осталось решить вопрос с Кабинетом министров.

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