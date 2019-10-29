Спорт Алиев рассказал, почему стал реже общаться с Милевским

2019-10-29 19:00 177

Экс-игрок Динамо Александр Алиев в интервью Sportarena TV рассказал, что стал реже общаться со своим другом и экс-одноклубником Артемом Милевским. Кстати, недавно Алиев назвал залог успеха нынешней сборной Украины.

— Общаешься с кем-то из Динамо того времени?

— Созваниваюсь лишь с Хацкевичем, Шацких и Лужным. Поздравляем друг друга с Днем Рождения регулярно.

— А Миля?

— С Тёмой-то – понятное дело. Но в последнее время мы стали делать это намного реже…

— Почему?

— Он ведь действующий футболист. Да и у него девушка появилась. Но я не обижаюсь, если он захочет мне позвонить, я всегда на связи.

Напомним, ранее Александр признался, что ему «противно смотреть на такое Динамо». Алиев высказал свое мнение о кризисе в столичном клубе.

Кстати, для него стало неожиданным увольнение Хацкевича. Также экс-игрок киевлян уверен, что столичный клуб располагает слабым подбором футболистов.