Политика МИД Германии назвал разведение сил на Донбассе первым шагом к миру

2019-10-30 10:41 114

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на начало разведения сил и средств в Золотом на Донбассе. 

"На протяжении пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - сообщает МИД Германии в Twitter.

Напомним, что отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах.

В штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели. В свою очередь добровольцы заявили, что остаются в Золотом, по их утверждению, "для защиты местных жителей".

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