Политика Конгресс США рассмотрит резолюцию об импичменте Трампу 31 октября

2019-10-31 10:14 153

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США обнародовал текст резолюции, который формализует процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

По данным CNN, резолюцию планируют поставить на голосование 31 октября.

Председатели четырех комитетов Палаты представителей в совместном заявлении подчеркнули: "В результате расследования по импичменту собран большой объем доказательств и свидетельств, и вскоре американский народ услышит все в открытом доступе. Резолюция, представленная сегодня в комитете по процедурным вопросам, обеспечит этот прогресс".

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в письме к законодателям, что эта резолюция "устанавливает процедуру слушаний, которые являются открытыми для американского народа, дает разрешение на обнародование стенограмм показаний, определяет процедуры передачи доказательств в юридический комитет, поскольку она рассматривает потенциальные статьи об импичменте и устанавливает соответствующие права для президента и его защитника"

В частности, резолюция предоставляет адвокатам Трампа возможность принимать участие в работе юридического комитета. Они будут иметь возможность представлять собственное видение дела, посещать слушания, аргументировать свою позицию относительно показаний и высказывать возражения. В то же время, если президент незаконно отказывается сотрудничать с Конгрессом, то председатель палаты имеет право отклонять запросы его адвокатов.