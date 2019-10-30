Украина Свободный рынок земли в Украине - перспективы, подводные камни, мнения экспертов и паевиков

2019-10-31 08:11 210

Как показали данные опроса соцгруппы Рейтинг, более половины населения Украины поддерживают введение рынка земли в стране.

Так, согласно результатам опроса, 22% респондентов поддерживают скорейшее открытие рынка, 10% – за то, чтобы это было через год, 21% – через несколько лет. При этом 28% респондентов против введения рынка земли вообще когда-либо.

В то же время, большинство украинцев (69%) против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% – через год, 8% – через несколько лет. Среди тех, кто поддерживает введение рынка земли – половина против продажи ее иностранцам.

Также 68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка землю можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% – всем гражданам Украины, около 40% – государственным компаниям и отечественным агрохолдингам. В то же время продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10% (против – 82% опрошенных).

Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, 31% – поддерживают. Среди последних почти половина – владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.

70% считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать / дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины. Две трети за то, чтобы граждане Украины имели право свободно покупать земли сельскохозяйственного назначения. 60% одобряют идею предоставления права земельным собственникам получать кредит в банке под залог своих паев. Примерно столько же (57%) поддерживают идею установления ограничения на максимальную площадь земли с/х назначения в собственности одного лица.

Напомним, в Минэкономики назвали требования МВФ по рынку земли. Международные кредиторы не возражают против ограничений иностранцам в продаже земли. Их единственное условие – детенезация рынка.

Президент Украины поручил Кабмину до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной Раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря текущего года.

К слову, сегодня порядка семи миллионов паевиков готовы продать землю. Это означает, что на первых порах предложение на рынке будет значительно превышать спрос, соответственно цены немного просядут. По мнению экспертов, цена одного Га будет составлять не ранее озвученные аналитиками 2-3 тыс долларов, а примерно на 400-500$ меньше. Потому спешить срочно выставлять участки на продажу не рекомендуют. Гораздо выгоднее будет выждать около полугода, пока рынок стабилизируется.

При этом на Банковой уточнили, что ключевыми условиями запуска рынка земли является успешная борьба с рейдерством, кредитование потенциальных покупателей и наведение порядка в Госгеокадастре.