Политика Удар ниже пояса: Венгрия наложила вето на решение НАТО по Украине

2019-10-30 14:45 126

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Как передает Daily News Hungary, Сийярто отметил, что в данное заявление венгерская сторона предложила внести изменения.

По его словам, Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. В НАТО их предложения отвергли.

"У нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию", - заявил Сийярто.

Как сообщалось, Североатлантический совет НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом сегодня начал двухдневный визит в Украину.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Генсек НАТО Столтенберг сделает важное заявление в Верховной Раде

2019-10-25 13:41 3207

До конца года Северная Македония станет членом НАТО - В США одобрили проект

2019-10-24 09:14 549

В НАТО хотят расширить военную помощь Украине

2019-10-23 17:00 495

Глава МИД Украины озвучил компромиссы по Донбассу и чего Киев ждет от РФ

2019-10-15 12:43 1932

Еще новости в разделе "Политика"

Удар ниже пояса: Венгрия наложила вето на решение НАТО по Украине

2019-10-30 14:45 126

Гепатит А захватывает Украину - Одесской области заболели четверо детей

2019-10-30 14:12 117

видео Первая потасовка Верховной Раде нового созыва - Скорик против Тищенко

2019-10-30 13:44 177

видео Реальная реинтеграция Зеленского - президент раскрыл свои планы по Донбассу и Крыму

2019-10-30 12:10 291
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Удар ниже пояса: Венгрия наложила вето на решение НАТО по Украине 2019-10-30 14:45 126
Гепатит А захватывает Украину - Одесской области заболели четверо детей 2019-10-30 14:12 117
видео Первая потасовка Верховной Раде нового созыва - Скорик против Тищенко 2019-10-30 13:44 177
видео Реальная реинтеграция Зеленского - президент раскрыл свои планы по Донбассу и Крыму 2019-10-30 12:10 291

Лента

15:46 Кина не будет: HBO отказалась снимать приквел культовой саги Игра престолов
15:13 Элина Свитолина упорно переиграла опытную соперницу Симону Халеп
14:45 Удар ниже пояса: Венгрия наложила вето на решение НАТО по Украине
14:12 Гепатит А захватывает Украину - Одесской области заболели четверо детей
видео 13:44 Первая потасовка Верховной Раде нового созыва - Скорик против Тищенко
13:11 Динамо против Шахтера: Сегодня принципиальный поединок 1/8 финала Кубка Украины
фото 12:43 Нардеп из Слуги народа заказал элитную проститутку прямо во время голосования
видео 12:10 Реальная реинтеграция Зеленского - президент раскрыл свои планы по Донбассу и Крыму
фото 11:42 В НБУ отреагировали на арест своего сотрудника за вымогательство 50 тыс долларов
11:16 Из-за нарушения договоренностей Израиль закрыл посольство в Киеве