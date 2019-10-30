Политика Удар ниже пояса: Венгрия наложила вето на решение НАТО по Украине

2019-10-30 14:45 126

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Как передает Daily News Hungary, Сийярто отметил, что в данное заявление венгерская сторона предложила внести изменения.

По его словам, Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. В НАТО их предложения отвергли.

"У нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию", - заявил Сийярто.

Как сообщалось, Североатлантический совет НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом сегодня начал двухдневный визит в Украину.