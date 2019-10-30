В зоне проведения ООС ввели спецрежим "Желтый" - что это значит

Военнослужащие и сотрудники полиции в период действия режима "Желтый" получают ряд специальных полномочий:
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проверять у граждан документы;
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в случае их отсутствия – задерживать для установления личности;
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проводить осмотр личных вещей, транспорта и багажа;
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беспрепятственно входить на земельные участки и в жилые дома;
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использовать в служебных целях транспорт и средства связи граждан.
Кроме того, устанавливается ряд ограничений для лиц, не задействованных в операции Объединенных сил:
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ограничение въезда и выезда;
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получения разрешающих документов;
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хранение оружия, в том числе холодного и травматического;
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проведение фото- и видеосъемки;
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использование любых радиостанций в транспортных средствах.
Сколько продлится режим, пока что не сообщается.
Напомним, 29 октября возле Золотого (Луганская область) стартовал процесс разведения сил и средств.