Политика В зоне проведения ООС ввели спецрежим "Желтый" - что это значит

2019-10-30 18:00 150

Предполагаются ограничения для граждан и спецполномочия для правоохранителей

В зоне проведения операции Объединенных сил начал действовать режим "Желтый". Об этом сообщили в штабе ООС. Согласно этой информации, нахождение и перемещение лиц в данной зоне осуществляется только при наличии документов, а также осмотром личных вещей и транспортных средств.