Политика В зоне проведения ООС ввели спецрежим "Желтый" - что это значит

2019-10-30 18:00 150
 
Предполагаются ограничения для граждан и спецполномочия для правоохранителей
 
В зоне проведения операции Объединенных сил начал действовать режим "Желтый". Об этом сообщили в штабе ООС. Согласно этой информации, нахождение и перемещение лиц в данной зоне осуществляется только при наличии документов, а также осмотром личных вещей и транспортных средств.

Военнослужащие и сотрудники полиции в период действия режима "Желтый" получают ряд специальных полномочий:

  • проверять у граждан документы;

  • в случае их отсутствия – задерживать для установления личности;

  • проводить осмотр личных вещей, транспорта и багажа;

  • беспрепятственно входить на земельные участки и в жилые дома;

  • использовать в служебных целях транспорт и средства связи граждан.

Кроме того, устанавливается ряд ограничений для лиц, не задействованных в операции Объединенных сил:

  • ограничение въезда и выезда;

  • получения разрешающих документов;

  • хранение оружия, в том числе холодного и травматического;

  • проведение фото- и видеосъемки;

  • использование любых радиостанций в транспортных средствах.

Сколько продлится режим, пока что не сообщается.

Напомним, 29 октября возле Золотого (Луганская область) стартовал процесс разведения сил и средств.

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