Политика Сегодня Генсек НАТО Столтенберг встречается с президентом Зеленским в Киеве

2019-10-31 09:40 165

Сегодня шестой президент Украины Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом в столичном Мариинском дворце.

Как сообщает прес-служба Офиса президента, Столтенберг приезжает в Киев для участия во встрече в рамках заседания Комиссии Украина - НАТО.

Заседание пройдет в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса.

"Планируется также отдельная встреча главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - отметили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 30 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса. Представители НАТО посетили Одессу.