Политика Рада одобрила задержание и арест нардепа Ярослава Дубневича

2019-10-31 12:16 240

Сегодня Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от депутатской группы "За будущее" Ярослава Дубневича, которого подозревают в совершении нарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

За разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата. Задержание согласовал 241 нардеп; арест - 229 депутатов.

Сам нардеп Ярослав Дубневич утверждает, что представление необосновано: "Представление внесено в Раду с одной целью - политический популизм".

Напомним, детективы НАБУ начали расследование о присвоении 93 млн 270 тыс. грн "Укрзализныци" в июне 2017 года. В январе 2019 семи лицам сообщили о подозрении.

По данным следствия, Ярослав Дубневич, находясь на должности председателя комитета ВР по вопросам транспорта, знал о финансовом состоянии "Укрзализныци", ее потребностях в госзакупках, и влиял на учредителей и должностных лиц ПАО. Следствие считает, что почти 100 млн грн получили контролируемые нардепом и его сообщниками юрлица через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.