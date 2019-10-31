Политика В Раду подали новый законопроект по евробляхам - какими могут стать ставки акцизного налога

2019-10-31 15:46 117

В Раде зарегистрирован законопроект №2342, которым предлагаются новые правила растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Так, нардеп от Слуги народа Алексей Ковалев предлагает в течение 180 календарных дней со дня вступления закона в силу, не учитывать возрастной коэффициент в формуле. От этого показателя формируются ставки акцизного налога для транспортных средств, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств.

Также предлагается отменить норму, предусматривающую коэффициент 40 к ставкам акцизного налога для транспортных средств, которые использовались от 5 до 8 лет и коэффициента 50 для автомобилей, которые использовались больше 8 лет.

Для транспортных средств, старше 30 лет, и антиквариата предлагается отменить требование по экологическим нормам при ввозе.

Также предлагается исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года. "Легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортных средств для перевозки грузов", - говорится в пояснительной записке.

Нововведения должны "создать правовые предпосылки" для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, ввозимых ранее в Украину, а также даст доступ украинцам к подержанному транспорту, отмечает автор закона.

Напомним, 22 августа вступило в действие решение о штрафах за нерастаможенные "евробляхи". Но 12 сентября Верховная Рада проголосовала за отсрочку введения штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней.