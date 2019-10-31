Политика Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине

2019-10-31 16:30 87

 

Послы НАТО и Украины приняли документ, в который в последнюю минуту были внесены венгерские предложения, объяснил Петер Сийярто.

Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в комментарии государственному агентству MTI, сообщает Европейская правда в четверг, 31 октября.

По его словам, послы НАТО и Украины приняли документ, в который "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна", были внесены венгерские предложения.

"В конце концов, наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", – сказал Сийярто.

В принятом заявлении содержится два упоминания, касающихся прав венгерского меньшинства в Украине. В частности, в документе говорится, что союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона об образовании, и Украина обязалась это сделать.

Также в документе сказано, что "успех реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, крепко встроенной среди европейских демократий, преданных общим ценностям, уважению прав человека, меньшинств и верховенства права".

Накануне на Евразийском саммите в Будапеште Петер Сийярто сказал, что Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине. Он отметил, что в данное заявление венгерская сторона предложила внести изменения. По его словам, Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. В НАТО их предложения отвергли.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что заявление послов НАТО в отношении Украины не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерскому меньшинству, проживающему на Закарпатье.

 

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