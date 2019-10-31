Политика видео На заседании Рады выступил генсек НАТО Столтенберг

2019-10-31 19:30 120

 

В четверг, 31 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках своего визита в Украину выступил в зале Верховной Рады. Он появился в парламенте после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.

"Новый парламент, новые возможности. Я сам был депутатом парламента и понимаю, как это тяжело, особенно в такие тяжелые времена для страны. Россия должна прекратить поддержку боевиков и наемников и понести ответственность за уничтожение "Боинга" над Донбассом", - отметил генсек НАТО.

Кроме того, он процитировал строчки из стихотворения Тараса Шевченко 1845 года "Минають дні, минають ночі".

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