Политика Украина получит от НАТО 40 миллионов евро: на что пойдут деньги

2019-10-31 22:00 165

Североатлантический альянс продолжает поддерживать украинских военных.

Украина получит от Североатлантического альянса финансовую помощь. Так, НАТО выделит украинской стороне 40 миллионов евро.

По словам генсека Альянса, эти деньги пойдут на кибероборону, медицинскую реабилитацию и на поддержку сферы боевого командования.

"Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через трастовые фонды союзники по НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это дает реальные результаты", - цитирует Столтенберга пресс-служба президента Украины.

При этом он указал, что Альянс увеличит поддержку в Черном море, а союзники НАТО продолжат проводить военные учения для украинской армии.

Также представители Украины и Альянса договорились об обновленном и консолидированном пакете проектов и практических мероприятий.

Напомним, что ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг обратился к странам-союзникам с просьбой увеличить военную помощь Украине.