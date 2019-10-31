Политика Украина получит от НАТО 40 миллионов евро: на что пойдут деньги

2019-10-31 22:00 165

 

Североатлантический альянс продолжает поддерживать украинских военных.

Украина получит от Североатлантического альянса финансовую помощь. Так, НАТО выделит украинской стороне 40 миллионов евро.

По словам генсека Альянса, эти деньги пойдут на кибероборону, медицинскую реабилитацию и на поддержку сферы боевого командования.

"Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через трастовые фонды союзники по НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это дает реальные результаты", - цитирует Столтенберга пресс-служба президента Украины.

При этом он указал, что Альянс увеличит поддержку в Черном море, а союзники НАТО продолжат проводить военные учения для украинской армии.

Также представители Украины и Альянса договорились об обновленном и консолидированном пакете проектов и практических мероприятий.

Напомним, что ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг обратился к странам-союзникам с просьбой увеличить военную помощь Украине.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В СНБО рассказали, какое оружие сегодня производится в Украине

2019-10-31 20:00 318

видео На заседании Рады выступил генсек НАТО Столтенберг

2019-10-31 19:30 225

В Украину вернется аномальное тепло: синоптик дала прогноз на начало ноября

2019-10-31 17:30 828

Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине

2019-10-31 16:30 258

Еще новости в разделе "Политика"

Украина получит от НАТО 40 миллионов евро: на что пойдут деньги

2019-10-31 22:00 165

В "Слуге народа" рассказали, как могут наказать Яременко из-за секс-скандала

2019-10-31 21:30 183

видео На заседании Рады выступил генсек НАТО Столтенберг

2019-10-31 19:30 225

Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине

2019-10-31 16:30 258
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украина получит от НАТО 40 миллионов евро: на что пойдут деньги 2019-10-31 22:00 165
В "Слуге народа" рассказали, как могут наказать Яременко из-за секс-скандала 2019-10-31 21:30 183
видео На заседании Рады выступил генсек НАТО Столтенберг 2019-10-31 19:30 225
Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине 2019-10-31 16:30 258

Лента

22:00 Украина получит от НАТО 40 миллионов евро: на что пойдут деньги
21:30 В "Слуге народа" рассказали, как могут наказать Яременко из-за секс-скандала
21:00 В США запустили процедуру импичмента Трампа
20:30 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы
20:00 В СНБО рассказали, какое оружие сегодня производится в Украине
видео 19:30 На заседании Рады выступил генсек НАТО Столтенберг
19:00 В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночник
18:30 ОБСЕ зафиксировала нарушения и военную технику на участке разведения в районе Петровского
18:00 Украинских военных отправят в Ирак
17:48 Нардеп: В Киеве новый «решала» – Комарницкий, за которым стоят Ермак и Палатный