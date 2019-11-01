Политика Пристайко раскрыл детали подготовки ко встрече Зеленского с Путиным в ноябре

2019-11-01 08:29 93

Министр иностранных дел Украины рассказал по какому графику идет подготовка к саммиту "нормандской четверки".  Вадим Пристайко также выразил надежду, что в ноябре состоится встреча в нормандском формате.

"Подготовка к саммиту нормандской четверки происходит примерно по такому графику. Мы уже сделали одну часть того, о чем мы договаривались: согласовали так называемую "формулу Штайнмайера". И второй вопрос - это разведение на трех участках. Мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведения в Золотом. После того, как мы завершим этот процесс - он не является простым, но я думаю, что мы его успешно завершим - останется еще один участок - Петровское", - говорит Пристайко.

Также он отметил, что это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались и предположил, что на это уйдет пару недель и вcтреча состоится в следующем месяце, то есть уже в ноябре.

Ранее глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным. В свою очередь Зеленский в ходе пресс-марафона заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Транзит российского газа и нормандский формат - зачем Меркель звонила Зеленскому

2019-10-31 11:42 399

Сегодня Генсек НАТО Столтенберг встречается с президентом Зеленским в Киеве

2019-10-31 09:40 273

КАРТА МИД Украины озвучил условия начала отвода сил в районе Петровского

2019-10-31 09:12 291

видео Реальная реинтеграция Зеленского - президент раскрыл свои планы по Донбассу и Крыму

2019-10-30 12:10 660

Еще новости в разделе "Политика"

Пристайко раскрыл детали подготовки ко встрече Зеленского с Путиным в ноябре

2019-11-01 08:29 93

Украина получит от НАТО 40 миллионов евро: на что пойдут деньги

2019-10-31 22:00 330

В "Слуге народа" рассказали, как могут наказать Яременко из-за секс-скандала

2019-10-31 21:30 363

видео На заседании Рады выступил генсек НАТО Столтенберг

2019-10-31 19:30 369
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Пристайко раскрыл детали подготовки ко встрече Зеленского с Путиным в ноябре 2019-11-01 08:29 93
Украина получит от НАТО 40 миллионов евро: на что пойдут деньги 2019-10-31 22:00 330
В "Слуге народа" рассказали, как могут наказать Яременко из-за секс-скандала 2019-10-31 21:30 363
видео На заседании Рады выступил генсек НАТО Столтенберг 2019-10-31 19:30 369

Лента

08:29 Пристайко раскрыл детали подготовки ко встрече Зеленского с Путиным в ноябре
07:30 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы
22:00 Украина получит от НАТО 40 миллионов евро: на что пойдут деньги
21:30 В "Слуге народа" рассказали, как могут наказать Яременко из-за секс-скандала
21:00 В США запустили процедуру импичмента Трампа
20:00 В СНБО рассказали, какое оружие сегодня производится в Украине
видео 19:30 На заседании Рады выступил генсек НАТО Столтенберг
19:00 В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночник
18:30 ОБСЕ зафиксировала нарушения и военную технику на участке разведения в районе Петровского
18:00 Украинских военных отправят в Ирак