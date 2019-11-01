Политика Украинских депутатов начали штрафовать за прогулы заседаний

2019-11-01 13:45 132

Сегодня, 1 ноября, вступил в силу закон о санкциях для народных депутатов за прогулы (№ 196-IX), в соответствии с которым депутатов могут лишать компенсаций за исполнение обязанностей и даже зарплаты.

Закон отменяет письменную регистрацию нардепов - остается только электронная регистрация в начале заседания с помощью нажатия кнопки "за". Но если нардеп опоздает на регистрацию, а потом будет голосовать за законопроекты, ему зачтут присутствие.

Если в течение месяца народный депутат пропустит без уважительных причин более 30% голосований в сессионном зале или больше половины заседаний своего комитета, ему не будут возмещать расходы, связанные с исполнением обязанностей, за этот месяц. Соответствующее распоряжение будет выдавать глава ВРУ на основании решения регламентного комитета.

Кроме того, нардепу будут начислять зарплату за пленарные заседания лишь при условии участия минимум в 70% голосований Верховной Рады.

Учитывать количество голосований будут с помощью электронной системы, а данные в процентах будут публиковаться на странице депутата на сайте парламента.

 

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