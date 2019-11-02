Политика видео Яременко после скандала с перепиской наклеил на свой телефон защитную пленку

2019-11-02 14:30 96

Народный депутат от Слуги народа, председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко наклеил на дисплей своего смартфона специальную пленку, которая скрывает от камер все, что отображено на экране.

На снятом в Верховной Раде видео видно, что теперь на экране смартфона нардепа ничего не видно. На такой шаг парламентарий пошел после того, как журналисты увидели его переписку с проституткой.

Стоит отметить, что такая пленка скрывает все, что отображено на дисплее, если смотреть на него со стороны. То есть увидеть все может только тот человек, который смотрит на него прямо.