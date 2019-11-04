Политика Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ

2019-11-04 20:30 228

Война с Россией на Донбассе будет продолжаться, пока Украина не окажется в кармане у президента РФ Владимира Путина

Об этом написал журналист Виталий Портников в блоге на Еспресо, комментируя заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что Путин готов к встрече в «нормандском формате» при срочной необходимости.

«Это заявление ставит под сомнение любые домыслы о дате проведения встречи в «нормандском формате». До него можно было еще считать, что стоит украинскому президенту Владимиру Зеленскому «прогнуться» под российские условия, как в Кремле согласуют дату саммита. Но, как видим, ничего подобного не происходит», — отметил он.

По словам журналиста, заявлением Пескова должен был бы, по идее, заинтересоваться сам Зеленский, до последнего времени он уверял, что выполняет условия Путина только потому, что хочет встретиться с российским президентом, а не обсуждать вопросы войны и мира по телефону.

«Я не могу понять, почему Зеленский так стремится к этой встрече, почему рассчитывает на ее успех и не понимает, какой катастрофой для него может обернуться «нормандский саммит». Но после заявления Пескова стоит задаться вопросом – а этот саммит вообще будет? Что такое срочная необходимость? Что должно вообще произойти?» — подчеркнул Портников.

Также ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь не идти на конфронтацию со своим российским коллегой Владимиром Путиным, повторяет самую главную ошибку своего предшественника Леонида Кучмы.