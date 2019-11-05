Политика Работающим в Украине американцам не дадут уклоняться от налогов

2019-11-05 15:12 189

Правительство США будет препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории Украины, что следует из подписанного президентом законопроекта.

Новый документ обязывает иностранные банки и другие финансовые учреждения предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лицах, в налоговую службу США - IRS. Речь идет о номерах счетов, оборотам по счетам и остатков на них. Финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера.

Также они будут освобождены от выполнения требования закрывать счет, владелец которого не выполняет требования FATCA, и от принудительного удержания налога в размере 30% с платежей в адрес таких владельцев счетов.

Сбор информации для налогового органа США будет осуществляться централизованно госорганом с соблюдением требований украинского законодательства и передаваться в налоговый орган США.

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Политика

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