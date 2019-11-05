Политика РФ готовы вернуть украинские катера, но поставили коварное условие

2019-11-05 13:44 429

Переговоры о возвращении захваченных Россией украинских кораблей можно вести, если Украина публично признает свою провокацию в Керченском заливе.

Комментируя ноту МИД Украины относительно требований вернуть корабли, в РФ говорят, что Киев не признал факт провокации, "что следовало бы сделать", только потом говорить об имуществе.

Также российские власти говорят, что украинские корабли якобы могут быть полезными в расследовании.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Россия тормозит процесс выдачи захваченных кораблей. Он полагает, что россияне могут устранять последствия обстрела на этих судах.

Как известно, Россия задержала украинские военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" с украинскими моряками 25 ноября 2018 года. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Суд разрешил следователям ГБР изъять секретные документы в Офисе президента

2019-09-20 20:32 1824

Россия готова вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли

2019-09-08 13:00 6351

фото + видео На Керченском мосту провели ночное тестирование

2019-08-13 20:30 1548

видео В Сеть попало видео задержания танкера РФ, который блокировал наши корабли в Керченском проливе

2019-07-27 17:16 2031

Еще новости в разделе "Политика"

Работающим в Украине американцам не дадут уклоняться от налогов

2019-11-05 15:12 189

В 2020 году Минобороны получит рекордную сумму - на оборону запланировали 245,8 млрд грн

2019-11-05 14:13 201

РФ готовы вернуть украинские катера, но поставили коварное условие

2019-11-05 13:44 429

видео Премьер Гончарук презентовал госбюджет-2020, переделанный ко второму чтению

2019-11-05 11:14 273
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Работающим в Украине американцам не дадут уклоняться от налогов 2019-11-05 15:12 189
В 2020 году Минобороны получит рекордную сумму - на оборону запланировали 245,8 млрд грн 2019-11-05 14:13 201
РФ готовы вернуть украинские катера, но поставили коварное условие 2019-11-05 13:44 429
видео Премьер Гончарук презентовал госбюджет-2020, переделанный ко второму чтению 2019-11-05 11:14 273

Лента

фото + видео 18:00 В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт
17:30 Следователи назвали имя убийцы 5-летнего Кирилла
17:00 Какой курс доллара заложен в бюджет-2020: украинцам озвучили неожиданную цифру
16:30 Шевченко неожиданно пригласил в сборную Украины новичка из "Зари"
15:46 Выключить отопление в Киеве из-за аномально теплой погоды не получится
15:12 Работающим в Украине американцам не дадут уклоняться от налогов
14:45 Почему на самом деле банки отказывают в открытии счета, кредитах или возврате депозитов
14:13 В 2020 году Минобороны получит рекордную сумму - на оборону запланировали 245,8 млрд грн
13:44 РФ готовы вернуть украинские катера, но поставили коварное условие
13:16 Адвокаты нардепа Дубневича отчаянно пытаются снизить залог в 100 млн гривен