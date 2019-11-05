Политика РФ готовы вернуть украинские катера, но поставили коварное условие

2019-11-05 13:44 429

Переговоры о возвращении захваченных Россией украинских кораблей можно вести, если Украина публично признает свою провокацию в Керченском заливе.

Комментируя ноту МИД Украины относительно требований вернуть корабли, в РФ говорят, что Киев не признал факт провокации, "что следовало бы сделать", только потом говорить об имуществе.

Также российские власти говорят, что украинские корабли якобы могут быть полезными в расследовании.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Россия тормозит процесс выдачи захваченных кораблей. Он полагает, что россияне могут устранять последствия обстрела на этих судах.

Как известно, Россия задержала украинские военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" с украинскими моряками 25 ноября 2018 года. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.