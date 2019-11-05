Экономика Почему на самом деле банки отказывают в открытии счета, кредитах или возврате депозитов

2019-11-05 14:45 210

«Все банки при оценке клиентов используют публикации в СМИ, данные Единого реестра судебных решений, декларации НАКП и открытые данные отчетности компаний», – перечислила управляющий партнер ShiStrategies Инна Шинкаренко в ходе круглого стола «Сила репутации банков и клиентов» в Киеве.

Также банки используют торговые реестры других государств (88%), налоговые декларации (88%), решения Европейского суда (38%), публичные заявления (56%) и кредитный реестр НБУ или БКИ (81%).

«На репутацию клиентов больше влияет распространение негативной информации, чем негативные бизнес-результаты. Хорошие результаты деятельности не гарантируют хороших результатов. Действия без коммуникации приводят к слухам и домыслам», – отметила Инна Шинкаренко.

Ключевыми угрозами для репутации компаний, согласно исследованию, является распространение необъективной информации и слухов, негативное освещение деятельности компании в СМИ, конфликты с клиентами и органами власти, судебные иски, штрафы со стороны контролирующих органов, корпоративные конфликты, а также конфликты с сотрудниками и акционерами.

23% опрошенных агентством стратегических решений ShiStrategies отметили, что банки отказывают им в обслуживании по разным причинам. Большинство опрошенных респондентов не смогли назвать причину отказа.

В частности, речь идет об отказе в открытии счета, выдаче кредита или даже отказе возращения депозита.

Примечательно, что 41% опрошенных компаний не знают, какие данные собирает банк для принятия решений.

При этом 69% банков заявили, что они отказывают в открытии счетов из-за репутационных рисков как нынешним, так и новым клиентам. Еще 19% отказывают новым клиентам, а нынешним в отдельных случаях.

Только 6% отказывают новым клиентам и лишь 6% банков никому не отказывают.

Чаще всего банки не рады клиентам, у которых бенефициар из офшорной зоны, неизвестный бенефициар, транзакция не соответствует оборотам юрлица, не соответствуют доходы и расходы физлица (эти варианты выбрали все банки).

Источник: Finclub

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