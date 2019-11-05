Политика В 2020 году Минобороны получит рекордную сумму - на оборону запланировали 245,8 млрд грн

2019-11-05 14:13 201

Министр обороны Андрей Загороднюк во время презентации проекта госбюджета на 2020 год заявил, что в следующем году ведомство получит рекордную сумму.

"Главная цель оборонного ведомства – это развитие Вооруженных Сил Украины, поэтому процент бюджета существенно вырос, и должен стать крупнейшим бюджетом со времен независимости Украины", - сказал он.

По словам чиновника, проектом закона о госбюджете на следующий год на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн, что составляет 5,45% ВВП и соответствует требованиям документов стратегического планирования.

Эти расходы по сравнению с 2019 годом (212,0 млрд грн) увеличены на 33,8 млрд грн, или на 16%, и, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года, предусмотрено направить: 135,5 млрд грн грн (3% ВВП) - на оборону; 110,3 млрд грн (2,45% ВВП) - на безопасность.

По данным министра, спланированный бюджет оборонного ведомства должен стать крупнейшим за годы независимости и вместе со сметой для Главного управления разведки (3,5 млрд), Госспецтрансслужбы (1,4 млрд) и государственными гарантиями (9 млрд) составит 130 млрд грн.

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