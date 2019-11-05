Спорт Шевченко неожиданно пригласил в сборную Украины новичка из "Зари"

2019-11-05 16:30 144

 

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды полузащитника луганской "Зари" Дмитрия Иванисеню. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Для 25-летнего воспитанника криворожского футбола и выпускника академии "Шахтера" это дебютный вызов в ряды главной команды страны. Ранее в своей карьере Дмитрий провел 10 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины.

Иванисеня присоединился к луганскому клубу летом этого года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за "Зарю" во всех турнирах и забил один гол.

Сборная Украины 11 ноября начнет в Киеве подготовку к товарищескому матчу против Эстонии (14 ноября, Запорожье) и заключительному отборочному поединку Евро-2020 против Сербии в гостях (17 ноября, Белград).

Подопечные Андрея Шевченко после победы над чемпионами Европы португальцами досрочно завоевали путевку в финальную стадию чемпионата Европы. После 8 тура национальная команда Украины занимает 1 место в группе В и недостижима для соперников, однако продолжает борьбу за очки, что может дать преимущество при жеребьевке.

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