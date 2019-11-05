Политика Зеленскому указали на подводные камни «нормандского формата»

2019-11-05 19:30 48

 

Президента Украины Владимира Зеленского предупредили о настоящих целях будущего саммита «нормандской четверки». На будущей встрече Зеленский планирует договориться с канцлером Германии Ангелой Меркель о поддержке. В свою очередь Меркель готова поддержать президента Украины для достижения личной выгоды.

Об этом написали в Telegram-канале «Разведка».

«Ангела Меркель готова к волевым действиям по частичному урегулированию ситуации на Востоке Украине – это даст возможность ослабить санкции в отношении России и минимизировать потери европейского бизнеса», — сказано в сообщении.

Сообщается, что канцлер Германии Ангела Меркель во время «нормандской встречи» попытается минимизировать потери европейского бизнеса путем согласия на частичное урегулирование ситуации на Донбассе. Частичное урегулирование может дать основания для ослабления санкций против России.

Также в сообщении сказано, что строительство в Украине завода Volkswagen в Черниговской области, в который, по словам губернатора области, будет инвестировано 1,5 миллиарда долларов, позволит решить одновременно три проблемы:

• Поможет Меркель реализовать «восточную политику»;

• Привлечет инвестиции в Украину, что поможет поддержать президента Зеленского;

• Даст возможность Volkswagen Group построить завод на границе Украины и Беларуси, что позволит сократить затраты концерна на логистику комплектующих и сырья и обеспечит оптимальный сбыт продукции. Также строительство в Украине завода Volkswagen позволит концерну, который сейчас существует при поддержке правительства Германии, выжить.

Сообщается, что инициатором строительства завода Volkswagen в Черниговской области стал губернатор области Андрей Прокопенко, который после сворачивания планов Volkswagen о строительстве завода в Турции отправил концерну приглашение.

Губернатор Черниговской области Андрей Прокопенко является давним партнером Александра Корниенко, первого заместителя главы фракции «Слуга народа» и в прошлом был политтехнологом.

«В ситуации, когда Офис Президента Украины планирует широкомасштабные договоренности и информационную кампанию к ним, то медийщики и орговики Александра Корниенко и Андрея Прокопенко могут быть привлечены к реализации этой кампании», — написали в сообщении.

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