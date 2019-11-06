Спорт Зинченко и Ордец высказались об уходе Ярослава Ракицкого из сборной Украины

2019-11-06 18:30 237

 

Футболисты Александр Зинченко и Иван Ордец высказались о решении Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, который пошел на это из-за постоянного игнорирования со стороны футбольных функционеров "от политики".

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал пост Ракицкого словом "Легенда" - в адрес Ярослава.

Позже к нему присоединился нынешний защитник московского "Динамо", и также экс-игрок "Шахтера" Иван Ордец, написав такой же комментарий.

Зинченко, Ордец и Ракицкий выступали вместе в составе сборной Украины до 2018 года, но экс-игроки "Шахтера" перестали получать приглашения после перехода в чемпионат России.

Сам Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" именно из России, выступая за ФК "Уфа".

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

The New York Times опубликовала статью с картой Украины без Крыма

2019-11-06 21:00 150

Ждал весь год, надоело - Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

2019-11-06 15:45 249

Шевченко неожиданно пригласил в сборную Украины новичка из "Зари"

2019-11-05 16:30 399

фото Итальянский тренер сделал татуировку в виде герба и флага Украины

2019-11-04 22:00 753

Еще новости в разделе "Спорт"

Зинченко и Ордец высказались об уходе Ярослава Ракицкого из сборной Украины

2019-11-06 18:30 237

Ждал весь год, надоело - Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

2019-11-06 15:45 249

Шевченко неожиданно пригласил в сборную Украины новичка из "Зари"

2019-11-05 16:30 399

фото Итальянский тренер сделал татуировку в виде герба и флага Украины

2019-11-04 22:00 753
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Зинченко и Ордец высказались об уходе Ярослава Ракицкого из сборной Украины 2019-11-06 18:30 237
Ждал весь год, надоело - Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины 2019-11-06 15:45 249
Шевченко неожиданно пригласил в сборную Украины новичка из "Зари" 2019-11-05 16:30 399
фото Итальянский тренер сделал татуировку в виде герба и флага Украины 2019-11-04 22:00 753

Лента

видео 22:00 Ляшко с Герусом подрались в аэропорту "Борисполь"
21:30 Зеленский обсудил с Эрдоганом его визит в Киев
21:00 The New York Times опубликовала статью с картой Украины без Крыма
20:30 Водителям рассказали о новом способе борьбы с радарами на дорогах
20:00 Когда и на сколько повысят пенсии в Украине в 2020 году: яркая инфографика
19:30 ЗНО-2020: выпускникам школ разъяснили, какие будут тесты
19:00 Пенсии и справки через мобильный телефон: Зеленский сделал важное заявление
18:30 Зинченко и Ордец высказались об уходе Ярослава Ракицкого из сборной Украины
18:00 В Украине хотят заставить пенсионеров изучать новые компьютерные технологии
17:30 В Кабмине спрогнозировали курс доллара через год