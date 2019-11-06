Спорт Зинченко и Ордец высказались об уходе Ярослава Ракицкого из сборной Украины

2019-11-06 18:30 237

Футболисты Александр Зинченко и Иван Ордец высказались о решении Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, который пошел на это из-за постоянного игнорирования со стороны футбольных функционеров "от политики".

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал пост Ракицкого словом "Легенда" - в адрес Ярослава.

Позже к нему присоединился нынешний защитник московского "Динамо", и также экс-игрок "Шахтера" Иван Ордец, написав такой же комментарий.

Зинченко, Ордец и Ракицкий выступали вместе в составе сборной Украины до 2018 года, но экс-игроки "Шахтера" перестали получать приглашения после перехода в чемпионат России.

Сам Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" именно из России, выступая за ФК "Уфа".