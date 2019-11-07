Зеленский провел кадровые чистки в СБУ - назначил новых глав управлений

Владимир Зеленский назначил глав управлений Службы безопасности Украины в шести областях и уволил - в одной. Об этом говорится в президентских указах №№814-820 от 7 ноября.
Так, Глава государства назначил:
Денисенко Анатолия Александровича начальником управления Службы безопасности Украины y Винницкой области.
Данюкова Павла Алексеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Волынской области.
Зайца Сергея Сергеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.
Борзилова Евгения Викторовича начальником управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.
Борейчука Юрия Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.
Криворучко Сергея Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.
Президент уволил Олийныка Андрея Федоровича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.
Зеленский также назначил Игоря Носко начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ и освободил Богдана Тиводара от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности и принял еще ряд кадровых решений в ведомстве.