Политика Зеленский провел кадровые чистки в СБУ - назначил новых глав управлений

2019-11-07 13:16 168

Владимир Зеленский назначил глав управлений Службы безопасности Украины в шести областях и уволил - в одной. Об этом говорится в президентских указах №№814-820 от 7 ноября.

Так, Глава государства назначил:

Денисенко Анатолия Александровича начальником управления Службы безопасности Украины y Винницкой области.

Данюкова Павла Алексеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Зайца Сергея Сергеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Борзилова Евгения Викторовича начальником управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Борейчука Юрия Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

Криворучко Сергея Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Президент уволил Олийныка Андрея Федоровича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Зеленский также назначил Игоря Носко начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ и освободил Богдана Тиводара от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности и принял еще ряд кадровых решений в ведомстве.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пенсии и справки через мобильный телефон: Зеленский сделал важное заявление

2019-11-06 19:00 1149

Конгресс США выложил в свободный доступ стенограмму показаний Курта Волкера

2019-11-06 12:43 360

фото Новым советником Зеленского стал влиятельный юрист из США - Эндрю Роман Мак

2019-11-06 08:39 393

Минобороны должно создать военную полицию – Зеленский

2019-11-05 21:00 492

Еще новости в разделе "Политика"

В Киев прибыла миссия НАТО - началась подготовка Украины к членству в Альянсе

2019-11-07 15:14 231

Зеленский провел кадровые чистки в СБУ - назначил новых глав управлений

2019-11-07 13:16 168

Польский суд пожалел вандала, сорвавшего табличку с консульства Украины

2019-11-07 12:15 180

В Украине стартовала судебная реформа Зеленского, которую раскритиковали в Совете Европы

2019-11-07 09:12 270
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Киев прибыла миссия НАТО - началась подготовка Украины к членству в Альянсе 2019-11-07 15:14 231
Зеленский провел кадровые чистки в СБУ - назначил новых глав управлений 2019-11-07 13:16 168
Польский суд пожалел вандала, сорвавшего табличку с консульства Украины 2019-11-07 12:15 180
В Украине стартовала судебная реформа Зеленского, которую раскритиковали в Совете Европы 2019-11-07 09:12 270

Лента

15:46 Анджелина Джоли призналась, что планирует с детьми навсегда уехать из США
15:14 В Киев прибыла миссия НАТО - началась подготовка Украины к членству в Альянсе
14:45 Выпускникам украинских школ изменили правила сдачи ВНО - новые задания и время
фото 14:12 Полиция без заявления открыла уголовное дело по факту драки Ляшко и Геруса
13:44 34-летнего сержанта полиции поймали на торговле патронами по почте
13:16 Зеленский провел кадровые чистки в СБУ - назначил новых глав управлений
12:43 МВФ изменил прогноз развития экономики Украины в 2019-2020 годах
12:15 Польский суд пожалел вандала, сорвавшего табличку с консульства Украины
КАРТА 11:40 Ситуация в зоне ООС на Донбассе изменилась - много раненных
фото 10:42 Рассекречен новый экспресс Киев-Борисполь - параметры крюковского дизель-поезда