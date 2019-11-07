Политика Тейлор пригрозил Зеленскому падением из-за Трампа

2019-11-07 18:30 207

 

В ночь на четверг, 8 ноября, конгрессный комитет по вопросам разведки обнародовал стенограмму допроса поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. Посол свидетельствовал в Вашингтоне 22 октября на закрытых слушаниях в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, допрос продолжался с утра до семи вечера.

Он признался, что Госдеп и посольство думают о связи Зеленского и Коломойского, а также поделился соображениями относительно "кошмарного сценария" для Украины. А также отметил, что что новая власть возлагает вину за последствия конфликта на Донбассе на экс-президента Петра Порошенко.

"Влияние олигархов - это проблема. Это большая проблема. И особенно большой она есть сегодня, при новой власти. Это именно та проблема, и забота, тот вопрос, который мы, и правительство США, и шире международное сообщество, имеем с администрацией Зеленского", - сказал Тейлор.

"Влияние одного конкретного олигарха на Зеленского вызывает особое беспокойство. Этот человек - Коломойский, и его влияние растет. Это одно из беспокойств, которые я несколько раз очень четко выражал президенту Зеленскому и его команде, объясняя: знаете, господин президент, Коломойского люди не избирали. Они выбрали вас, а вместо этого он, то есть Коломойский, увеличивает свое влияние в вашем правительстве", - убежден он.

"И в конечном итоге это может привести к вашему падению. Я несколько раз общался с ним об этом", - резюмировал он.

Напомним, также Комитеты Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, которые до недавнего времени вели расследование по импичменту американского президента Дональда Трампа, обнародовали стенограммы показаний экс-посла Мари Йованович и бывшего старшего советника Государственного секретаря Майкла Маккинли.

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