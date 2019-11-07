Политика Зеленский высказался о разведении сил: можем себе позволить

2019-11-07 22:30 126

Президент Владимир Зеленский заявил, что нет «никакой капитуляции», а СМИ манипулируют сознанием людей.

Об этом он сказал в видеоинтервью, которое вышло в четверг, 7 ноября.

По его словам, «невозможно решить войну, не разговаривая с людьми».

«Мы долго шли к тому, чтобы восстановить Нормандский формат. С 2016 г. этих встреч не было, это прошло уже 3,5 года. Сколько людей погибло за это время? Нормандский формат призван обновить диалог, который может нас приблизить к полному завершению войны и возвращению наших территорий. А также обязательно возвращению наших пленных», — сказал президент.

Он напомнил, что условием проведения Нормандского формата является разведение войск в Станице-Луганской, Катериновке и Петровском.

Напомним, разведение сил и средств в районе Петровского начнется в пятницу, 8 ноября в 12:00.

«В Золотом вы видели, сколько всего было, сколько было манипуляций, забастовок. Некоторые искренне считают, что не можем себе позволить разведения войск. Но это Минские соглашения. Вы видите, что мы развели войска в Катериновке — и ничего не произошло. Нет огня», — отметил Зеленский, добавив, что по статистике, «там, где развели войска — огня нет».