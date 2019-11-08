Спорт "Александрия" смогла спасти безнадежный матч Лиги Европы

2019-11-08 11:14 228

"Александрия" сыграла свой матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы с "Сент-Этьеном".

Начали "горожане" поединок неплохо, но пропустили первыми в середине первого тайма. После контратаки французов Панькив был вынужде фолить в штрафной и Хазри реализовал пенальти.

После перерыва французы, казалось, почти закрыли игру, забив второй гол на 73-й минуте, однако "Александрия" смогла спасти, казалось, безнадежный матч, сравняв уже в компенсированное время.

Александрия - Сент-Этьен 2:2

Голы: Безбородько (84), Задерака (90+2) - Хазри (24, пен), Камара (73)

Напомним, в первом групповом матче Лиги Европы Александрия проиграла немецкому Вольфсбургу со счетом 1:3. Во втором туре подопечные Владимира Шарана играли домашний матч с бельгийским Гентом, и не смогли добыть больше 1 очка, сыграв вничью 1:1.