Политика Зеленский приказал заняться трансплантацией органов

2019-11-10 10:30 249

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". В указе есть пункт про регулирование работы медицины.

Так, до конца текущего года, президент приказал правительству пересмотреть установленных границ госпитальных округов, урегулировать процедуру закупки медицинских услуг, установить тарифы на них, а также запустить систему трансплантации органов.

До 31 января 2020 обеспечить автономизацию работы центров экстренной медицинской помощи, внедрить электронную системы работы оперативно-диспетчерских служб и внедрить современные подходов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников системы экстренной медицинской помощи.

До 31 марта 2020 года президент приказал обеспечить функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации, обеспечить реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения, перевести государственные и коммунальные учреждения здравоохранения на новый механизм бюджетного финансирования на основе оплаты за предоставленные медицинские услуги, внедрить электронные мед карты, электронный кабинет пациента, электронную очередь.

До 31 декабря 2020 повысить уровень доступности и качества оказания вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи населению и утвердить стратегию массового страхования.