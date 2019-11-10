Спорт Усик может потерять право на бой с победителем пары Руис - Джошуа

2019-11-10 09:05 78

Дебютанта супертяжелой весовой категории Александра Усика могут лишить права на бой с победителем реванша между чемпионом мира Энди Руисом и бывшим чемпионом Джошуа, информирует УНН со ссылкой на Sky Sports.

По сообщению британского телеканала, болгарский боксер Кубрат Пулев стал главным претендентом на бой с победителем реванша между мексиканцем Руисом и британцем Джошуа.

Представители болгарина утверждают, что Пулев первым должен провести бой с победителем пары в качестве обязательного претендента по линии IBF.

"Наша заявка должна идти первой. Организации договорились, что претендент по линии" IBF "обязательно будет следующим", - отметила сторона болгарского бойца.

Примечательно, что обязательным претендентом по линии WBC был назван Тайсон Фьюри, а Усик обязательный претендент по линии WBC.