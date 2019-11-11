Политика У Зеленского готовят закон, который позволит увольнять депутатов мажоритарщиков

2019-11-11 08:39 153

Во фракции "Слуга народа" начали разрабатывать законопроект о возможности отзыва нардепов-мажоритарщиков, к которым избиратели утратили доверие. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Укринформ".

"Он (законопроект) на стадии наработки концепта. Мы обсуждаем возможность отзыва депутата-мажоритарщика из-за выражения недоверия со стороны избирателей", - сообщил Арахамия.

В качестве примера политик назвал Польшу, где человек, проголосовавший за определенного депутата, может заявить о своем недоверии ему и начать сбор подписей о его отзыве. Когда набирается определенное количество избирателей, не доверяющих народному избраннику, следует процедура отзыва.

По словам Арахамии, сейчас идут консультации с юристами на предмет конституционности такого закона, чтобы исключить вариант неодобрения со стороны Конституционного Суда.

Депутат отметил, что сейчас нет никаких дедлайнов или плана по наработке этого законопроекта.