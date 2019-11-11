Политика У Зеленского сообщили о следующем шаге по реинтеграции Донбасса

2019-11-11 20:30 123

 

Люди должны свободно перемещаться по территории единой Украины

Следующий шаг по реинтеграции Донбасса - упрощение процедур пересечения линии разграничения через КПВВ. Об этом заявил советник главы СНБО Сергей Сивохо.

"Идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах, это - упрощение режима пересечения КПВВ. Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это видимый глазами сразу результат, и это будет здорово. Это первый шаг", - приводит слова Сивохо Telegram-канал KlymenkoTime.

"В идеале, вообще отказаться от КПВВ, чтобы люди могли свободно перемещаться по территории единой Украины", - рассказал о своих чаяниях советник главы СНБО.

Он напомнил, что среди людей, пересекающих эти пункты пропуска больше всего пенсионеров - около 60%. А в прошлом году при прихождении всех необходимых процедур на КПВВ умерли 50 человек, 34 – за первую половину 2019-го.

Журналисты Telegram-канал KlymenkoTime также отметили, что все же куда более важный шаг - решение проблемы с выплатой пенсий. Тем более, что ранее о ней уже не раз говорил президент Зеленский. Если организовать их так, чтобы людям не приходилось ездить через КПВВ - то проблема смертности пожилых людей на пунктах пропуска стала бы не такой критичной.

Ранее сообщалось, что контактная группа по Украине на заседании 1 октября в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского, что было одним из условий проведения саммита "Нормандской четверки".

Напомним, представители ДНР и военнослужащие Вооруженных сил Украины подтвердили начало разведения сил сторон на последнем пилотном участке на линии соприкосновения на Донбассе. Речь идет об селах Богдановка и Петровское Донецкой области. Сегодня, 11 ноября, 2019 года разведение сил в Петровском завершено.

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