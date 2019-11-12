Политика На этой неделе станет ясно, о чем на самом деле говорили Трамп и Зеленский

2019-11-12 10:41 63

Дональд Трамп подтвердил в Twitter, что стенограмма его первого разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет опубликована на текущей неделе.

"Чтобы продолжать оставаться самым открытым президентом в истории, на этой неделе я обнародую стенограмму первого разговора с президентом Украины", – написал Трамп.

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.