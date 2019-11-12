Политика Названа точная дата, когда нардепы рассмотрят законопроекты о рынке земли в Украине

2019-11-12 09:42 123

Фракция Слуга народа рассмотрит законопроекты о рынке земли на заседании в среду, 13 ноября.

"По закону о земле у нас будет отдельная фракция. Я думаю, что 13 ноября", - заявил СМИ глава фракции Давид Арахамия.

Также политик подчеркнул, что для рассмотрения законопроектов о рынке земли Верховной Раде понадобится целый рабочий день.

Ранее предполагалось, что во вторник, 12 ноября, Верховная Рада рассмотрит 11 вариантов законопроекта об открытии земельного рынка.

Напомним, президент Зеленский пообещал провести референдум по рынку земли. Глава государства подчеркнул, что право продавать и покупать землю будут иметь исключительно граждане Украины и украинские компании.

Право покупать украинскую землю иностранцы получат только после всеукраинского референдума. Соответствующий пункт внесут в закон, пообещал президент. Тем временем аграрии начали блокировать дороги в 13 областях, протестуя против открытия рынка земли.