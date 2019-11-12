Политика Стали известны детали договоренностей президентов Макрона и Трампа

2019-11-12 12:44 72

Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главы государств пришли к соглашению встретиться до саммита НАТО.

Президент Франции назвал беседу с хозяином Белого дома отличной.

"Были выделены общие моменты, и мы увидимся до саммита НАТО в Лондоне", - написал французский президент в Twitter.

Ранее президент Франции Эммануель Макрон заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, сравнив это со "смертью мозга". По его словам, Североатлантический альянс не может эффективно функционировать из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками.